Digitalisasi Dongkrak Perekonomian, Penggunaan QRIS di Daerah Makin Didorong 

jpnn.com, JAKARTA - Digitalisasi ekonomi memegang peranan penting dalam meningkatkan potensi bisnis di daerah agar melaju makin kencang. Salah satunya dengan mendorong penggunaan Quick Response code Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi pembayaran.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan serta pemanfaatan Quick Response code Indonesia Standard (QRIS), Bank Indonesia Kantor Cabang Perwakilan Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung, dan PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) berkolaborasi untuk menggelar pemilihan Muli Mekhanai Lampung 2023 dengan memanfaatan aplikasi digital berbasis QRIS.

"Ini bagian dari rangkaian Festival Parekraf Lampung 2023 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung, Bobby Irawan, dalam keterangannya dikutip Senin (18/9).

Proses voting diikuti oleh 46 peserta dan berlangsung mulai 12 hingga 21 September 2023. Voting dapat dilakukan dengan mengakses website https://mmlampung.netzme.id. Revolusi sistem voting dan pembayaran merupakan upaya memaksimalkan potensi ekonomi di Lampung.

"Digitalisasi ekonomi memainkan peran sentral dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis dan meningkatkan akses teknologi keuangan bagi masyarakat," ujarnya.

Direktur Bank Indonesia KpW Bandar Lampung Budiyono menyatakan teknologi QRIS terus berkembang dan salah satu wujudnya sistem voting. Dia mengharapkan kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat atas kemudahan bertransaksi nontunai dengan QRIS.

"Ini sejalan dengan program Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memenuhi target 45 juta merchant QRIS di tahun 2023,” ungkapnya.

Pemilihan Netzme sebagai mitra teknologi dalam event ini bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Netzme telah sukses memfasilitasi sistem voting Lomba Kreasi Video Kreatif bertema “QRIS Trial Challenge” dan “QRIS Quote of The Year” yang diselenggarakan Bank Indonesia Lampung 2022 lalu.