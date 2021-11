Diisukan Meninggal Dunia, Acha Septriasa Malah Asyik Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Artis Acha Septriasa mendadak dikabarkan meninggal dunia.

Rumor itu santer dibicarakan setelah sebuah akun YouTube mengunggah video yang menyiratkan kabar tersebut.

Namun, berbeda dari gosip yang beredar. Ibu satu anak itu justru tengah asyik bermain dengan putrinya.

Acha Septriasa mengunggah kebersamaan dengan sang anak melalui akunnya di Instagram.

Pada foto itu, dia terlihat berpose bersama Brie di depan patung perempuan yang menjadi ikon dari Squid Game.

"Mugunghwa kkochi piotsseumnida. Did escape from the red light green light!" tulis Acha sebagai keterangan foto, Senin (1/11).

Unggahan itu pun langsung dibanjiri pengikut Acha Septriasa di Instagram.

Mereka bersyukur melihat Acha baik-baik saja, tidak seperti yang dirumorkan. (jlo/jpnn)