Dimulai Hari Ini, Yolo Fest 2019 Sajikan All 4 One Hingga Color Me Badd

jpnn.com, JAKARTA - Para musisi mancanegara All 4 One, Color Me Badd, dan C+C Music Factory tidak sabar menyapa penggemar di Indonesia.

Ketiga grup musik itu akan menjadi bintang tamu festival Yolo Fest 2019 yang bakal digelar mulai hari ini, 10 dan 11 Desember 2019 di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Saat sesi jumpa pers, All 4 One, Color Me Badd, dan C+C Music Factory mengaku antusias untuk menggelar konser di Indonesia. Apalagi menurut mereka, fan di tanah air cukup banyak.

"Kami sangat excited untuk festival ini, tidak sabar bertemu para pendengar. Semoga menyenangkan," kata Jamie Jones dari All 4 One di The Kasablanka Hall, Jakarta, Selasa (10/12) pagi.

Hal senada disampaikan oleh Color Me Badd. Grup yang digawangi Mark Calderon itu merasa senang bisa berada di Indonesia. Baginya, festival Yolo Fest 2019 adalah ajang nostalgia bersama pendengar.

"Kami bahagia di sini, serasa rumah kedua. Mari bersenang-senang dan bernostalgia di Yolo Fest," ucap Mark Calderon.

Yolo Fest 2019 diadakan Artek n Partner melalui Redstone. Mengusung tema 'disco and romantic love music', festival siap membawa pencinta musik untuk bernostalgia ke masa 90an.

Pada hari pertama, Yolo Fest 2019 akan mengusung tema disko dengan menghadirkan line up C+C Music Factory. Ditambah bintang tamu lokal, yaitu Ronal Disco dan Diskopantera.