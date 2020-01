Dipukul Klub Divisi Ketiga, Atletico Madrid Angkat Koper dari Copa del Rey

jpnn.com, LEON - Atletico Madrid menjadi korban di babak 32 Besar Copa del Rey. Tim asuhan Diego Simeone itu tersingkir setelah kalah dari tim kasta ketiga di Spanyol, Cultural Leonesa.

Bertandang ke Stadion Reino de Leon, Jumat (14/1) dini hari WIB, Atletico takluk 1-2 lewat perpanjangan waktu.

Atletico unggul lebih dahulu pada menit ke-62 melalui gol Angel Correa.

Namun, tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-84 lewat Julen Castaneda.

1 - Atlético de Madrid have lost against a side from a lower division in the Copa del Rey since December 2011 against Albacete (2-1 and 0-1), the last game before Diego Simeone’s arrival. Fall. pic.twitter.com/wuhicfBpzf — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2020