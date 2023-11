Dirjen Nunuk Ungkap Program Besar Pemerintah untuk Guru di ICTL I & TING XV UT, Ada soal PPPK 

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dirjen GTK Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menyampaikan sejumlah program besar pemerintah untuk tenaga pendidik.

Adapun program besar itu, antara lain, meningkatkan kesejahteraan guru dengan melakukan pengangkatan ASN PPPK, pendidikan profesi guru (PPG), tata kelola guru, program guru penggerak, dan lainnya.

Dirjen Nunuk mengatakan bahwa Kemendikbudristek memiliki visi untuk menjadikan guru sebagai profesi terhormat, bermartabat, dan membanggakan.

“Untuk mewujudkannya, kami melakukan berbagai upaya seperti koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang masuk ke dalam panitia seleksi nasional (panselnas) untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK setiap tahun,” kata dia.

Dirjen Nunuk menyampaikan itu saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan The 1st International Conference on Teaching and Learning (ICTL I) dan Temu Ilmiah Nasional Guru (TING) XV yang dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu (18/11).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT), guna memperingati hari Guru Nasional 2023, dan merupakan bagian dari serangkaian Dies Natalis ke-39 UT.

Tema ICTL I dan TING XV adalah Digital Transformation: Future Challenges and Opportunities in Teaching and Learning.

Dirjen Nunuk menyampaikan bahwa pemerintah sejak 2019 terus berupaya menuntaskan permasalahan kejelasan status dan kesejahteraan guru-guru honorer yang telah menahun. Seleksi guru ASN PPPK yang dilaksanakan sejak 2021 menjadi salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang capaiannya terus ditingkatkan.