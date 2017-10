Ditinggal Tiga Anggota, SNSD di Ambang Bubar?

Penggembar dibuat terkejut dengan kabar hengkangnya tiga personel SNSD, Tiffany, Sooyoung dan Seohyun. Mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di SM Entertainment.

Dengan ini, banyak spekulasi bermunculan jika grup yang semula beranggotakan sembilan orang ini akan bubar. Hal ini menilik kisah grup-grup sebelumnya, seperti 2NE1, Sistar, Wonder Girls.

”Meskipun Girls 'Generation akan tetap bertahan, akan sulit bagi anggota lain untuk tetap berada di dalam tim saat mereka memutuskan untuk berganti manajemen. Mereka saat ini mendiskusikan masalah tersebut,” ujar seorang petinggi industri musik Korsel yang ogah disebutkan namanya.

Tetapi, isu SNSD dibantah SM Entertainment. Dalam sebuah pernyataan, agensi tersebut mengatakan bahwa Girls 'Generation adalah kelompok yang sangat berharga dan signifikan bagi SM dan banyak penggemarnya. Nasib grup ini pun masih dibicarakan lebih lanjut.

”Kami tidak berpikir untuk membubarkan kelompok tersebut, namun karena ada anggota yang kontraknya telah berakhir, kami akan memutuskan dengan hati-hati setelah berkonsultasi dengan semua anggota mengenai jalan masa depan tim,” agensi menambahkan.

Berdasar Yonhap, Tiffany berencana untuk belajar di Amerika Serikat, sementara Sooyoung dan Seohyun akan fokus pada karir akting mereka.

Dikenal dengan lagu hit seperti Gee and The Boys, Girls 'Generation menarik perhatian pencinta musik K-Pop di seluruh dunia. Tiket konser mereka di luar Korea selalu sold out. Saat menghelat konser pertama di Singapura pada 2011, mereka harus menambah jadwal konser karena begitu banyak permintaan. (tia/JPC)

