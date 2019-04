DJ Idris Elba Menggebrak Coachella

jpnn.com - Idris Elba lekat dengan image pria yang tegas dan kuat. Ingat kan karakter Heimdall dalam film Thor: Ragnarok (2017) yang diperankannya? Rupanya, Elba punya talenta nge-DJ.

Aktor kelahiran London, 6 September 1972, itu secara mengejutkan tampil di Yuma Stage pada Coachella Valley Music and Arts Festival di Indio, California, Sabtu (13/4) waktu setempat.

Dia tampil percaya diri dengan memakai kemeja dan kacamata hitam. Selama dua jam penuh dia menghibur penonton dengan membawakan musik EDM ala Elba. Tidak ada bintang tamu spesial sebagai kolaboratornya. ''Coachella, apa kabar?'' sapanya dari atas panggung dengan penuh semangat.

Nama Elba sebagai bintang tamu Coachella sebetulnya tertulis di poster line-up yang dirilis beberapa waktu lalu. Tapi, namanya ditulis sangat kecil. ''Tidak peduli seberapa besar namaku di poster. Ini luar biasa bagiku!'' ujarnya dalam wawancara dengan Rolling Stones pada Maret lalu.

Sebelum tampil di Coachella, Elba pernah menunjukkan sisi musikalnya itu dalam serial Netflix berjudul Turn Up Charlie yang tayang pada 15 Maret. Elba memerankan karakter DJ bernama Charlie. Seiring bertambahnya usia, Charlie menjadi pengasuh bagi putri temannya yang kaya demi membayar utang.

Obsesi Elba terhadap DJ muncul sejak berusia 4 tahun. ''Aku memegang cover album Let's Get It On oleh Marvin Gaye. Ayahku membiarkan aku melihat pemutar rekaman miliknya, tapi dilarang menyentuhnya,'' ceritanya. Beranjak remaja, Elba mulai nge-DJ. Dan hal itu berlanjut hingga kini. (adn/c6/nda)