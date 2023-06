Dokter Bedah dari 8 Negara Berkumpul di ISPN Educational Course 2023, Ada Brazil & India 

jpnn.com, JAKARTA - Komite Neuropediatrik - Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) menyelenggarakan kegiatan International Society for Pediatric Neuropediatrik (ISPN) Educational Course 2023.

Menurut Ketua Komite Neuropediatrik PERSPEBSI dr. Mirna Sobarin, SpBS(K), M.Kes , dalam simposium ini pihaknya mendatangkan delapan pembicara yang berasal dari Brazil, USA, Singapore, India, Israel , Italia, Australia dan Philipina.

"Suatu kehormatan bahwa dari 8 pembicara ini adalah past, present dan future president ISPN," kata dr. Mirna Sobarin kepada media di sela-sela simposium.

Course Coordinator ISPN Educational Course 2023 Jakarta dr. Astri Avianti, SpBS menjelaskan ini merupakan acara course yang diselenggarakan ISPN pusat. Education commitee yang memilih di mana tempat course akan berlangsung.

Dan, kata dr. Astri, untuk kedua kalinya Indonesia terpilih untuk menyelenggarakannya. Kali ini di rumah sakit dan FK Yarsi sejak 16 - 18 Juni.

Adapun misi dari ISPN adalah untuk memajukan pengobatan penyakit sistem saraf terhadap anak-anak dengan mendorong transmisi etis dan pertukaran informasi serta teknik ilmu saraf.

"Dalam simposium ini para pembicara memberikan informasi tentang teknik penanganan bedah saraf terbaru di dunia yang bisa diadopsi semua negara termasuk Indonesia," terang dokter Astri.

Dia menyebutkan ISPN Educational Course 2023 terdiri dari beberapa sesi yang dimulai dengan lecture dan workshop intraventricular di RS Yarsi.