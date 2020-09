Drajat Irawan Menyampaikan Kabar Baik dari Jatim

jpnn.com, SURABAYA - Di masa pandemi COVID-19, ekspor udang dari Jawa Timur (Jatim) mengalami peningkatan 3,33 persen dari periode Januari-Juli 2019 ke periode yang sama tahun 2020.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, menunjukkan, pada periode Januari-Juli 2019, ekspor untuk jenis Ikan dan udang sebesar 616,33 juta dolar AS.

Kemudian pada periode yang sama tahun 2020 mencapai 636,84 juta dolar AS.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan, di Surabaya mengakui hal tersebut, dan mengatakan Amerika Serikat (AS), China dan Jepang merupakan pasar dengan penyerapan paling tinggi terhadap komoditas ikan dan udang dari Jatim.

"AS, Jepang dan China menjadi tiga negara teratas pasar terbesar ekspor komoditas udang Jatim. Nilai total ekspor ke tiga negara mendominasi sekitar 92,11 persen dari nilai ekspor udang Jatim secara keseluruhan," kata Drajat, dalam keterangan persnya Selasa (15/9).

Meski demikian, Drajat tetap mengimbau agar para pelaku usaha yang ingin menikmati fasilitas tarif preferensi perlu memperhatikan produk yang akan diekspor harus memenuhi ketentuan asal barang yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA).

"Untuk ekspor ke negara Amerika Serikat (AS) dapat menggunakan SKA Form A, Form IJEPA digunakan untuk negara Jepang, dan form E untuk negara China," katanya.

Sementara dilansir dari data Pusdatin Kemenperin RI Januari-Juni 2020, rincian tiga negara teratas yang menjadi tujuan ekspor udang Jatim, masing-masing Amerika Serikat adalah sebesar 151,86 juta dolar AS, Jepang sebesar 84,31 juta dolar AS, dan China sebesar 27,05 juta dolar AS..