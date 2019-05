Dramatis! Bikin Ajax Menangis, Spurs Susul Liverpool ke Final Liga Champions

jpnn.com, AMSTERDAM - Tottenham Hotspur harus melakoni laga superdramatis untuk lolos ke final Liga Champions pertama buat mereka.

8 - Spurs will be the eighth different English team to feature in a European Cup/Champions League final, after Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United and Nottingham Forest. Inspired. #AJATOT pic.twitter.com/ZZ7OKW4rPQ

Bertandang ke markas Ajax di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Kamis (9/5) dini hari WIB, Spurs datang dengan defisit satu gol lantaran kalah 0-1 dalam leg pertama di London pekan lalu.

Di leg kedua ini, tim asuhan Mauricio Pochettino itu bahkan tertinggal dua gol di babak pertama. Ya, Ajax semakin di atas angin usai Mathis De Ligt mencetak gol pada menit kelima dan Hakim Ziyech menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-35. Agregat keseluruhan menjadi 3-0, Ajax unggul untuk sementara.

Di babak kedua, Spurs bermain kesetanan. Tiga gol diborong Lucas Moura yakni pada menit ke-55, 59 dan di masa injury time tepatnya pada menit ke-96!

5 – Lucas Moura has become just the fifth different player to score a hat-trick in a Champions League semi-final, after Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski and Cristiano Ronaldo. Calibre. #AJATOT pic.twitter.com/uvamdcXnpo — OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2019