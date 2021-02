Dramatis, Gol Menit 90+7 Antar Manchester United ke Perempat Final

jpnn.com, MANCHESTER - Scott McTominay menjadi penentu kemenangan Manchester United atas West Ham United pada 16 Besar Piala FA di Old Trafford, Rabu (10/2) dini hari WIB.

Setan Merah menang 1-0 dan berhak lolos ke perempat final.

Keputusan Ole Gunnar Solskjaer menurunkan McTominay menggantikan Nemanja Matic sejak menit ke-73 terbukti menjadi strategi ampuh.

Gelandang berusia 24 tahun jebolan akademi MU itu menjadi pencetak gol semata wayang pada menit ke-97 untuk memastikan kemenangan Setan Merah dalam babak tambahan, demikian catatan laman resmi FA.

7 - Scott McTominay has scored seven goals in his 30 appearances in all competitions this season, the same number has he managed in his 84 other Manchester United matches prior to this campaign. Sauce. #MNUWHU pic.twitter.com/izfwji15i9 — OptaJoe (@OptaJoe) February 9, 2021