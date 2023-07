Dramatis, Turki Tembus Final VNL 2023, AS Gigit Jari

jpnn.com - ARLINGTON - Turki mengantongi tiket final Volleyball Nations League atau VNL 2023 putri seusai menampar Amerika Serikat pada semifinal di College Park Center, Arlington, Texas, AS, Minggu (16/7) pagi WIB. Turki mengalahkan AS 3-1 (25-21, 25-14, 24-26, 27-25) dan menyusul China yang sebelumnya menghentikan Polandia 3-0. Turkiye mendominasi dan mendikte Amerika Serikat pada dua set awal. Baca Juga: Hasil VNL 2023: Turki Ukir Rekor, China Bikin Brasil Malu Trio superstar Turki Melissa Vargas, Zehra Gunes, dan Ebrar Karakurt sulit dibendung AS.

AS vs Turki di semifinal VNL 2023. Foto: Volleyball World Publik tuan rumah di CPC pun lebih banyak terdiam, kalah suara dari beberapa fan Turki. Baca Juga: Hasil VNL 2023: China Mengamuk Menghancurkan Polandia, Rekor Namun, pada set ketiga, semuanya berbeda. Teriakan USA..USA...USA yang memecahkan CPC membangkitkan gairah perempuan-perempuan Paman Sam. Pelatih AS Karch Kiraly menemukan formasi terbaik di set ketiga. Outside hitter Alexandra Frantti yang berada di kotak pemain cadangan sepanjang dua set awal, menjadi bintang pada set ketiga.