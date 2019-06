Dua Truk Mercedes Benz Teranyar Resmi Meluncur di Indonesia

jpnn.com - PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DVCI), resmi meluncurkan dua truk terbaru bernama The New Mercedes-Benz Actros and Arocs di ICE, BSD City, Tangerang Selatan, Kamis (27/6).

Marketing Director of DCVI, Jung Woo Park mengatakan, kedua kendaraan niaga ini merepresentasikan platform strategis dan futuristik dari Daimler yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan.

"Dua produk baru kami memenuhi segala kebutuhan dasar bisnis dengan standar keandalan dan efisiensi yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan truk jarak jauh dan truk distribusi yang bisa diandalkan," kata Park.

BACA JUGA : Mercedes Benz Sudah Siapkan Mobil Kepresidenan Jokowi yang Lebih Keren

Mercedes-Benz New Actros diklaim sebagai truk on road untuk memenuhi segala kebutuhan dasar bisnis dengan standar keandalan dan efisiensi yang baru dirancang untuk memenuhi kebutuhan truk jarak jauh dan bisa diandalkan.

Sementara Mercedes-Benz Arocs merupakan bagian dari produk unggulan global Mercedes-Benz yang dirancang untuk memaksimalkan pertumbuhan bisnis di industri konstruksi, tambang serta penggunaan di sektor logging.

Meski dirancang untuk transportasi berat di jalan raya, New Actros juga dapat digunakan di area konstruksi dan pertambangan.

Truk ini dilengkapi dengan teknologi modern seperti mesin OM 460 LA 6-silinder inline EURO III yang bisa mengkonsumsi bahan bakar empat persen lebih irit ketimbang model sebelumnya.