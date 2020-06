Ducati Buka Program Pejualan Motor Baru Bebas Bea Balik Nama

jpnn.com, JAKARTA - PT Cakra Motor Sports (Ducati Indonesia), mengumumkan program Bebas Bea Balik Nama untuk pembelian unit Ducati, periode Januari hingga Juni 2020.

Program promosi tersebut ialah harga jual Off The Road menjadi On The Road, untuk beberapa stok unit yang ada dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Di situasi pandemik Covid-19, Ducati Indonesia selalu mengikuti program pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menjelang dimulainya masa “New Normal”, Ducati Indonesia memberikan kesempatan terakhir yaitu penawaran menarik berupa program Bebas Bea Balik Nama untuk setiap pembelian unit motor.

Menurut Luthano Budyanto selaku Direktur PT Cakra Motor Sports, program ini adalah upaya Ducati Indonesia memberikan kesempatan para konsumen untuk memiliki motor Ducati, dan merasakan sensasi pengalaman berkendara sepeda motor premium khas Italia tersebut.

“Biasanya kita menjual unit dengan harga Off The Road, dengan adanya program ini konsumen tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk pengurusan Bea Balik Nama," kata Luthano Budyanto.

Baca Juga: Ducati Streetfighter V4 Terinspirasi dari Wajah Joker

Hal ini tentunya menjadi kesempatan yang baik bagi konsumen untuk dapat memiliki motor Ducati dari berbagai model yang tersedia di showroom kami."

Program bebas Bea Balik Nama sejatinya sudah berlaku sejak Januari, tetapi karena pandemi corona sempat tersendat.