Duel Manchester United vs Barcelona Bakal Istimewa Buat Si Penyihir Kecil

jpnn.com, MANCHESTER - Duel Manchester United vs Barcelona dalam leg pertama 8 Besar Liga Champions di Old Trafford, Kamis (11/4) dini hari WIB bakal menjadi laga istimewa buat Philippe Coutinho.

Pertandingan nanti seolah jadi pembuka rivalitas lama kedua pemain sebagai mantan Liverpool.

Coutinho sudah menyadari bahwa dia dan Luis Suarez bakal jadi sasaran utama boo suporter United. Namun, The Little Magician--julukan Coutinho--mengaku sudah terbiasa dengan teror di Theatre Of Dream nanti.

"Itu (teror, Red) bahkan bisa membuatku bermain lebih baik dan lebih fokus. Jika Barcelona menyingkirkan United dari Liga Champions musim ini, maka itu akan adalah kepuasan ganda bagiku," ucap gelandang yang bermain bersama The Reds pada 2013-2018 itu kepada Goal.

Gelandang 26 tahun itu tidak membual. Selama berkostum Liverpool, dia hanya menelan sekali kekalahan di Old Trafford dari empat pertandingan. Sisanya, sekali menang dan dua kali seri.

Nah, satu-satunya kemenangan yang dirasakan eks pemain Inter Milan itu di Old Trafford terjadi pada musim 2013-2014. Musim itu menjadi musim pertama dan terakhir dirinya berkolaborasi dengan Luis Suarez yang hengkang ke Barcelona semusim berselang. Saat itu, Liverpool menang tiga gol tanpa balas pada matchweek ke-30 Premier League (16/3/2014).

Ketika disinggung mengenai kans bersua Liverpool di masa depan, pemain asal Brasil mengaku lebih suka itu terjadi di laga final. Namun, dia juga tidak akan menahan diri untuk memberikan 100 persen untuk Barca meski artinya harus mengalahkan tim polesan Juergen Klopp.