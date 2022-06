Dukung GIC II, Bamsoet: Ini Titik Balik Kebangkitan Turnamen Sepak Bola

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dipercaya sebagai penasihat event Garuda International Cup II (GIC II).

Turnamen sepak bola internasional ini mempertandingkan dua kelompok usia, yakni U-12 dan U-17.

Mengusung tagline The Season Is Coming, Lets Have Fun, GIC II akan diselenggarakan pada 29 Juni hingga 3 Juli 2022 di Asiop Training Ground Sentul.

Sebagai lanjutan dari event sejenis sukses diselenggarakan pada 2015 di Bandung.

"Sebanyak 32 tim sepak bola yang berasal dari lima negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina akan bertanding dalam GIC II," ujar Bamsoet setelah menerima panitia penyelenggara Garuda International Cup II di Jakarta, Kamis (16/6).

Melalui event ini, para pesepak bola muda tidak hanya bisa mengasah skill individu maupun kekompakan tim, melainkan juga kemampuan mental bertanding dalam menghadapi tim dari negara lain.

Event ini diharapkan melahirkan banyak pesepakbola hebat yang tidak hanya meramaikan turnamen, tetapi juga bisa memperkuat Tim Nasional Sepak Bola Indonesia," ujar Bamsoet.

Panitia Penyelenggara Garuda International Cup II yang hadir antara lain, Ade Wellington, Ade Prima Syarif, Seno Hadi, dan Yusuf Kurniawan.