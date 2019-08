Dukung Pariwisata Digital, JAS Luncurkan Aplikasi ASA

jpnn.com, JAKARTA - JAS Airport Services (JAS) mendukung sektor pariwisata digital dengan cara meluncurkan aplikasi seluler ASA atau Airport Special Assistance di Hotel Ashley Jakarta, Kamis (15/8).

Aplikasi seluler ASA merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang menawarkan layanan personal assistant alias asisten pribadi saat penumpang berada di bandara.

Direktur Utama JAS Airport Services Adji Gunawan menjelaskan, aplikasi seluler ASA merupakan inovasi digital yang diluncurkan untuk memantapkan posisi JAS sebagai perusahaan ground handling yang terus berkembang.

Dia menambahkan, penyempurnaan pengalaman penumpang dan diferensiasi layanan adalah kunci penting bagi JAS Airport Services yang sekarang sudah berusia 35 tahun.

“Kami bukan hanya mahir sebagai penyedia jasa ground handling bagi maskapai, melainkan juga dalam meningkatkan pengalaman digital para penumpang atau wisatawan selama mereka berada di bandara," jelas Adji.

ASA memiliki 4 layanan utama yaitu premium, premium plus, supreme and supreme plus.

Pada dasarnya inti layanan ASA adalah tersedianya personal assistant (Asisten pribadi) untuk mendampingi para penumpang saat mereka berada di konter check-in, imigrasi, bagasi, hingga penyediaan lounge serta transportasi eksklusif dari/ke bandara.