Dukung Perawatan Transportasi Umum, Suzuki Gelar Servis Gratis 750 Unit Mikrotrans

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggelar layanan servis gratis ke pada ratusan unit mikrotrans di 5 titik layanan yang tersebar di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, selama dua hari (23-24/9)

Kegiatan servis gratis itu sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam mengembangkan moda transportasi umum dalam kota seperti JakLingko.

Dalam melakukan servis tersebut, Suzuki bekerja sama dengan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) selaku penyedia angkutan umum bus kecil dan pramudi bagi PT Jakarta Lingko Indonesia (Jaklingko).

Sukma Dewi, Asst. to Dept. Head of Fleet Business and Sales Support mengatakan layanan servis tersebut terdiri dari general checkup kondisi kendaraan mikrotrans, uji emisi, dan penggantian oli secara gratis.

"Sebanyak 750 unit mikrotrans anggota KWK di servis gratis," kata dia.

Dia menambahkan layanan servis gratis ini menjadi bukti komitmen Suzuki dalam menjaga kelayakan kendaraan konsumen fleet secara berkala.

“Ini bentuk apresiasi kami kepada seluruh konsumen fleet yang sudah setia menggunakan kendaraan Suzuki dalam mendukung operasional sehari-hari. Suzuki juga menaruh perhatian khusus dalam upaya perawatan dan penjagaan performa kendaraan konsumen fleet kami, salah satunya lewat Layanan Service Gratis,” papar Dewi.

Kegiatan seremonial peresmian Layanan Service Gratis berlangsung di Kantor Koperasi Wahana Kalpika Jakarta Timur I pada 23 September 2023 dan dihadiri oleh Jajaran Manajemen KWK, Kepala Departemen Operasional Bus Kecil PT Transjakarta, Perwakilan SIS dan Sejahtera Buana Trada (SBT), serta para pengemudi mikrotrans.