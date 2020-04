Dukung PJJ, Eduversal Gelar Webinar Gratis untuk Para Guru

jpnn.com, JAKARTA - Seluruh kegiatan tatap muka belajar mengajar di sekolah dan di kampus untuk sementara diganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19

Bagi sebagian tenaga pengajar, PJJ mungkin masih terasa baru dan memerlukan waktu mempelajari beberapa platform yang sesuai dan efektif untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Eduversal sebagai konsultan pendidikan yang berpengalaman, mengadakan kegiatan Webinar secara gratis bagi guru-guru di seluruh Indonesia.

Webinar ini gratis untuk seluruh guru dan umum yang dijadwalkan setiap Sabtu pukul 11.00-12.00 di channel telegram resmi Eduversal di https://t.me/Eduversal dengan tema - tema baru.

Dwi P Wibowo selaku Direktur Eduversal mengungkapkan, webinar perdana diadakan secara langsung pada Sabtu (28/3) melalui platform Zoom dengan tema “Eduversal Webinar Beyond the Class” dipandu Andry Nur Hidayat, M.Sc dengan judul “Creating an effective and engaging online learning environment (Zoom and Google Classroom)”.

Webinar berikutnya telah diadakan secara live juga (Sabtu, 4/4) dengan judul “The Fastest way to Transform Slide Presentations into Classroom Conversations” yang dibawakan Ade Kiki Ruswandi, B.Sc, seorang guru berpengalaman di Pribadi Depok dan konsultan Eduversal.

Webinar ketiga pada Sabtu (11/4) dengan tema “Pembelajaran Digital dengan Class Dojo” yang dibawakan Ridwan Sumitro, B.Sc, salah satu guru di Sekolah Kharisma Bangsa yang berpengalaman di pendidikan sekolah dasar.

"Banyaknya permintaan terkait perlunya dukungan pembelajaran online, Eduversal menambah sesi webinar di luar jadwal biasanya yaitu di hari Rabu (15/4) dengan judul Teach From Home with Google for Education dengan pembicara Julio Sandjaya dari PT Duta Digital Indonesia," terang Dwi dalam siaran persnya, Senin (20/4).