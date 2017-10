Dukungan untuk Korban si Produser Cabul Harvey Weinstein

jpnn.com - Para aktor yang sempat bekerja sama dengan Miramax Films maupun The Weinstein Company ikut menyuarakan kekecewaannya atas kelakuan bejat Harvey Weinstein.

Colin Firth, bintang The King’s Speech, menyatakan dukungannya kepada para perempuan korban. Dia juga mengapresiasi para perempuan yang berani melaporkan tindakan menyakitkan yang mereka terima.

Bintang Good Will Hunting Ben Affleck menyampaikan kemarahan atas kasus yang dilakukan eks bos Miramax Films itu.

”Saya sedih dan marah ketika tahu pria yang bekerja sama denganku menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi, melecehkan secara seksual, dan memanipulasi banyak perempuan selama berdekade-dekade,” cuit Ben Affleck pada Selasa (10/10).

Cuitan itu langsung dibalas Rose McGowan, lawan main Affleck dalam Going All the Way dan Phantoms. McGowan mengungkapkan, Affleck sebenarnya tahu bahwa dirinya mengalami pelecehan oleh Weinstein. ”Dia berbohong,” cuitnya singkat.

Hal serupa diungkapkan Leonardo DiCaprio via Facebook. ”Tidak ada alasan pelecehan maupun kekerasan seksual yang bisa diterima. Tidak peduli siapa pun orangnya maupun pekerjaannya. Aku salut pada kekuatan dan keberanian para perempuan yang berani tampil serta memastikan suaranya didengar,” paparnya.

DiCaprio punya cukup banyak riwayat kerja sama dengan perusahaan Weinstein. Di antaranya, Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), dan Django Unchained (2012).

Para aktris tak ketinggalan menunjukkan solidaritasnya. Salah satunya, ada aktris pemenang Oscar Julianne Moore. Dia memaparkan, tindakan yang dilakukan Weinstein benar-benar mengejutkan sekaligus menghancurkan korbannya.

Sumber : Jawa Pos