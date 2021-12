Dulux Prediksi Warna Ini jadi Tren Cat Rumah 2022

jpnn.com, JAKARTA - Dulux, brand cat tembok dari AkzoNobel memprediksi warna biru langit akan menjadi tren cat rumah pada 2022 mendatang.

Hal itu diungkapkan Presiden Director of PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) saat meluncurkan Dulux colour of the year 2022 secara daring, Kamis (9/12).

Menurut Indra, warna tersebut dipilih karena memiliki kesegaran baru untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari konsumen.

"Warna biru ringan menghadirkan kesegaran disekitar kita," ujar Indra.

Dia menambahkan, sejak 2004 Dulux secara konsisten mengumpulkan ahli warna di seluruh dunia datang bersama-sama ke Belanda untuk melakukan penelitian dan riset yang detail.

Penelitian tersebut memprediksi bagaimana gambaran masa 12 bulan ke depannya dengan melihat isu-isu global.

Hal tersebut berujung pada pemahaman mengapa color of the year sangat penting bagi konsumen.

"Karena dapat memberikan kepercayaan diri bagi konsumen saat mereka memilih tren warna untuk cat rumahnya," kata Indra.