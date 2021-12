Ekonom Beberkan Risiko Penghapusan Pertalite, Tak Main-Main

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov menilai pengahapusan pertalite tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya pemerintah harus melihat dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat dan mengantisipasi kelonjakan harga-harga komoditi lainnya. "Masyarakat hanya bisa membeli BBM jenis pertamax tentunya ada pengeluaran meningkat, dan ini akan memicu harga yang lain," ujar Abra kepada JPNN.com, Senin (27/12). Baca Juga: Soal Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite, Mulyanto PKS Merespons Begini Apalagi dengan kondisi sekarang, menurut Abra Indonesia masih ditahap pemulihan perekonomian, sehingga masyarakat belum siap menghadapi penyesuaian harga BBM. Dia menuturkan pertalite menjadi pilihan masyarakat karena kualitasnya yang lebih baik dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, Abra menyarankan perlu kesiapan pemberian subsidi untuk pertamax jika pemerintah berencana menghentikan penjualan premium dan diikuti dengan penghapusan pertalite. Baca Juga: Pengamat Takut Hilangnya Premium dan Pertalite Picu Gejolak Disisi lain Abra menjelaskan, BBM adalah faktor penting yang mempengaruhi proses bisnis, logistik, dan barang jasa. Artinya ketika pertalite dicabut tentunya harga distribusi barang juga meningkat. "Harga barang, terutama khususnya sembako juga berpotensi meningkat," ungkapnya.