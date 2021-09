Emak-Emak Cek Nih! Harga Kebutuhan Pokok, 4 Barang Naik

jpnn.com, JAKARTA - Harga kebutuhan pokok rata-rata pada Rabu (15/9) di DKI Jakarta cenderung stabil, meski ada kenaikan tipis.

Dilansir dari Info Pangan Jakarta, ada empat barang harga kebutuhan pokok yang naik.

Kenaikan itu pada beras IR 42 pera yang naik tipis Rp 35 menjadi Rp 12.063 per kilogram.

Kemudian, harga minyak goreng curah yang naik Rp 70 menjadi Rp 15.765 per kilogram.

Harga bawang merah juga naik tipis Rp 98 menjadi Rp 31.511 per kilogram.



Harga ayam boiler potong naik Rp 115 per ekor menjadi Rp 37.045 per ekor.

Sementara itu kebutuhan pokok lain seperti harga beras IR 1 dibanderol dengan harga Rp 11.457 per kilogram, beras IR II Rp 10.564 ribu per kilogram.

Harga cabai merah keriting turun lagi Rp 157 menjadi Rp 26.234 per kilogram.