Employer Branding, Program PLN Cari Talenta Terbaik di Unair

jpnn.com, SURABAYA - PT PLN (Persero) mengemas program rekrutmen karyawan untuk mendapatkan talenta terbaik dalam “Employer Branding,” di Airlangga Convention Centre, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Rabu (13/3).



Employer Branding yang membidik milenial ini menyadari, lebih efektif jika pesan tentang PLN disampaikan oleh para milenial dalam bahasa dan gaya mereka.

“Kami memilih istilah casting program dan bukan rekrutmen pegawai, karena PLN selalu menghadirkan perubahan sesuai kebutuhan zaman. Di era milenial ini, rekrutmen terdengar konvensional dan berkonotasi sebagai bekerja secara konvensional sebagai kewajiban mendapatkan penghasilan semata," tutur Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali saat memberikan sambutan.

Sedangkan istilah Casting Program mengapresiasi kaum milenial dengan menghadirkan panggung bagi maha karya para milenial, yang mengekspresikan diri secara profesional, fun, up to date, dan happy sehingga layak masuk dalam in the spot light, di panggung industrial kaum milenial di dalam dan luar negeri.

Rektor Universitas AIrlangga (Unair) Prof Muhammad Nasih mengatakan, ajang seperti ini dirasa cukup penting, sehingga baik para mahasiswa maupun alumni mengetahui dunia kerja secara lebih konkrit dan terstruktur, sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi.



“Sistem rekrutmen dengan pola employer branding_ini dirasa efektif dalam menjaring potensi-potensi terbaik dari Universitas Airlangga, sehingga akan menghasilkan simbiosis mutualisme. Baik bagi Unair dan juga bagi PLN. Bagi para mahasiswa maupun alumni, seminar ini diharapkan juga mendalami proses seleksi masuk PLN dan juga melhat kinerja PLN dalam membangun bangsa dan negara,” papar Nasih.

Dalam seminar bertema “Future Electricity” yang dibawakan Muhamad Ali dan Agung Siswanto, Vice President Expert Development & PLN Group, melengkapi wawasan tentang tantangan dan peluang ke depan yang harus disiapkan oleh talenta di PLN.

“Tantangan masa depan saat ini membutuhkan sentuhan para SDM milenial yang tergambar dalam semangat energi optismisme. Itu sebabnya kami membutuhkan dukungan mereka bersama dengan para talenta muda milenial PLN dari semua unit se - Indonesia, berkarya dan mendukung berbagai produk inovasi kami," ujar Ali.

"Kami tidak hanya 'menjual listrik,' melainkan melakukan berbagai inovasi dengan produksi power bank express power service PLN, SPLU (Sistem Penyedia Listrik Umum) yang saat ini manfaatnya dirasakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk juga sudah mengantisipasi kebutuhan untuk kendaraan listrik dan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap,” lanjutnya.