Endank Soekamti Bakal Tampil Beda di This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Konser virtual This Is My Wave Concert masuk episode keempat. Kali ini, konser musik besutan Supermusic akan menghadirkan Endank Soekamti.

Menariknya, band punk rock asal Yogyakarta ini bakal tampil secara akustik dengan aransemen yang berbeda dari biasanya.

Kolaborasi This Is My Wave Concert dan Endank Soekamti menjanjikan full acoustic performance yang mewah namun tetap bertenaga.

“Penampilan akustik Endank Soekamti ini bakal kami kemas dengan tata panggung dan visual yang sama kerennya,” tutur Aloysius Dwiwoko Hertiyono, perwakilan dari Supermusic, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9).

Pria yang karib disapa Tiyok ini mengatakan, format akustik yang dibalut dengan aransemen baru, menjadikan atmosfir konser yang dirasakan penonton bakalan lebih intim dan terasa asyik untuk sing along.

“Kami yakin This Is My Wave Concert X Endank Soekamti bakal menjadi tontonan menarik dan tak terlupakan bagi pecinta musik,” sambung Tiyok.

Tampil di This Is My Wave Concert juga menjadi momentum yang tepat bagi band beranggotakan Erix (vokal & bass), Dory (gitar & vokal), dan Tony (drum).

Pasalnya belum lama ini mereka juga baru merilis album ke 9 berjudul Air pada 22 Maret 2020 yang lalu.