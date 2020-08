The SIGIT Bakal Lebih Intim dengan Fan di This Is My Wave Concert

jpnn.com, JAKARTA - Konser virtual This is My Wave Concert akan kembali hadir dengan berbagai konsep baru yang spesial.

Konser kali ini akan memberikan pengalaman maksimal menikmati perhelatan konser musik virtual dengan 360? experience, di mana para penonton dapat merasakan sensasi satu panggung dengan musisi idolanya.

Setelah berdansa resah bersama The Upstairs di edisi pertama 24 Juli lalu, giliran band rock asal Bandung, The SIGIT, yang akan tampil pada 28 Agustus nanti.

Konser virtual yang digagas oleh Supermusic ini akan tayang secara live di akun Youtube Supermusic jam 20.00 WIB.

Aloysius Dwiwoko Hertiyono, perwakilan dari Supermusic mengatakan, This is My Wave Concert selalu ingin memberi pengalaman seru dan unforgetable moment untuk para penonton, yang jarang mereka rasakan di gelaran konser virtual lainnya.

“Seperti inovasi point of view 360? experience yang baru kami terapkan di edisi kedua. Kami ingin mengobati kerinduan penonton yang sudah lama tidak merasakan sensasi menikmati hingar bingar live concert,” kata pria yang karib disapa Tiyok, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8).

Pada This is My Wave Concert edisi kedua kali ini, Supermusic juga berkolaborasi dengan The SIGIT membuat merchandise spesial, yaitu Masker & T-shirt.

“Intinya ini bukan konser streaming biasa. Konser ini mengusung konsep musikalisasi dengan aransemen berbeda, tata panggung unik, kolaborasi merchandise hingga intimate streaming experience yang memberi ruang bagi penonton untuk bisa berinteraksi dengan para personel The SIGIT! Sejumlah treatment ini yang membuat This is My Wave berbeda dan lebih eksklusif,” ungkap Tiyok.