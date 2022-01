Eric Nam Melepas Album Kedua, Lalu Gelar Tur Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Eric Nam merilis album terbaru berjudul There And Back Again.

Album kedua dari musisi Korea Selatan-Amerika Serikat itu diproduseri oleh hitmaker peraih nominasi Grammy Award, Rabbit.

Eric Nam menampilkan 7 lagu dalam album There And Back Again.

Antara lain, single terbaru berjudul Lost On Me, 2 single yang dirilis sebelumnya yaitu Any Other Way, serta I Don’t Know You Anymore, dan sebagainya

Menurut Eric Nam, album There And Back Again menjadi titik penting dalam perjalanan kariernya.

Sebab, untuk pertama kalinya dia berkarya dengan caranya sendiri dan menghadapi rasa patah hati di masa lalu.

"There And Back Again adalah album pertamaku sebagai musisi independen," kata Eric Nam.

Musisi yang pernah masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia itu menganggap album terbarunya punya banyak makna.