Erick Thohir Puji Moonshoot BRIvolution 2.0, Ada Kata Yakin soal Metaverse

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI terus bertransformasi dan telah mencanangkan visi untuk menjadi “The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion” pada 2025.

Pasalnya, digitalisasi dan adaptasi teknologi semakin masif digunakan di era metaverse atau internet masa depan.

Menteri BUMN RI Erick Thohir yakin BRI dapat menjawab tantangan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya di era metaverse.

Erick menyebut jangkauan bisnis BRI yang sudah tersebar hingga ke wilayah rural, hal itu membuat bank pelat merah itu dapat lebih agile dalam penerapan digitalisasi.

Erick pun mengapresiasi BRI yang telah melakukan transformasi dan menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan ke depan.

Menurut Erick, penguatan teknologi yang dilakukan BRI dapat menunjang klasterisasi usaha yang digodok oleh BRI.

“Saya ingin meminta ekosistemnya dibentuk. Bahaya kalau kita membuat klasterisasi tanpa menyiapkan metaverse-nya. Tapi saya percaya BRI yang sudah punya brand di pedesaan, UMKM, bisa membuat strategi “moonshoot” dari perusahaan yang bisa berjalan optimal,” katanya.

Erick mengakui bahwa kemampuan BRI yang agresif melakukan ekspansi semakin didukung dengan integrasi dan konsolidasi anak usaha melalui Holding BUMN Ultra Mikro.