Erick Thohir si Media Darling

jpnn.com - JAKARTA - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menganggap elektabilitas Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden menguat lantaran pemberitaan yang masif mengenai apa pun soal Menteri BUMN dan Ketua PSSI itu.

Erick menjadi media darling atau tokoh yang populer dan sering menerima perhatian yang sangat disukai di media berita karena prestasi Timnas Indonesia meraih emas SEA Games 2023.

Sebelum itu, pria kelahiran Jakarta berusia 53 tahun itu pun dikenal lantaran kiprahnya yang konon berani berpikir dan bertindak out of the box di kementerian BUMN.

Menurut Anang, masyarakat (calon pemilih) sangat mungkin menyukai Erick karena banyaknya pemberitaan soal Erick.

“Banyak publik tidak berinteraksi langsung dengan Erick atau kandidat capres-cawapres lainnya, sehingga serapan informasi dari media yang masif mengenai prestasi Erick yang ikut membawa emas SEA Games dan keberhasilan membenahi BUMN sangat memungkinkan memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih," kata Anang.

Menurut dia, dengan membaca berita prestasi dan informasi mengenai Erick melalui media massa, calon pemilih yang belum menentukan pilihannya dapat terpengaruh untuk memilih Erick sebagai pilihan.

Anang juga menilai kinerja yang telah ditunjukkan Erick memberikan pengaruh emosional yang signifikan bagi masyarakat.

"Mereka dapat terpengaruh untuk memilih (Erick) karena menaruh harapan," ujar Anang.