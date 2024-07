Evil Does Not Exist dan Burning Days Segera Tayang di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia, KlikFilm bakal menghadirkan dua film berupa Evil Does Not Exist dan Burning Days.

Evil Does Not Exist merupakan film Jepang, garapan sutradara ternama Ryusuke Hamaguchi.



Film itu menampilkan kisah mendalam tentang seorang pria yang hidup tenang di sebuah desa kecil di Jepang.



Namun, kehidupan sehari-harinya berubah drastis ketika proyek pembangunan resor mewah mengancam keseimbangan alam dan masyarakat di desanya.



Dibintangi oleh Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, dan Ayaka Shibutani, film Evil Does Not Exist mengangkat isu lingkungan dan sosial yang relevan dengan kondisi dunia saat ini.



Sementara itu, Burning Days merupakan film drama yang disutradarai oleh Emin Alper.



Film itu mengisahkan tentang seorang jaksa muda idealis yang ditempatkan di sebuah kota kecil di selatan Turki.



Dia pun harus menghadapi berbagai kasus korupsi dan ketidakadilan.



Menariknya, film Burning Days telah malang melintang di festival film internasional.



Salah satunya, masuk nominasi penghargaan Un Certain Regard di Festival Film Cannes 2022.



Film Burning Days dan Evil Does Not Exist bisa disaksikan oleh para pencinta film Indonesia melalui platform KlikFilm mulai 1 Agustus 2024. (mcr7/jpnn)