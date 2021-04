ExxonMobil Luncurkan 3 Varian Baru Pelumas Mobil Super

jpnn.com, JAKARTA - Optimistis dengan bangkitnya ekonomi pada tahun ini, PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) meluncurkan tiga varian baru dari Mobil Super series.

Ketiga varian itu mencakup Mobil Super All In One Portection, Friction Fighter, dan Everyday Protection.

Pelumas Mobil Super series dihadirkan dengan spesifikasi standar industri terkini API SP dari produsen Mobil 1.

Mobil™ Consumer Brand General Manager Rommy Averdy mengatakan, “Ini merupakan upaya kami menjawab tantangan pasar otomotif yang makin hari kian berkembang. Oleh karena itu, kami berkomitmen dalam menghadirkan inovasi produk yang dapat memberikan perlindungan terbaik di mesin kendaraan.”

Tidak hanya teknologi modern, varian baru dari pelumas Mobil Super juga dibanderol dengan harga kompetitif.

B2C Sales 4W General Manager, Arifin Kurniadi menambahkan harga yang ditawarkan sangat sebanding dengan kualitas yang diberikan kepada kendaraan konsumen.

“Selain dilengkapi dengan spesifikasi standar industri terkini API SP, produk ini juga dibanderol dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat dengan tetap memberikan benefit yang sangat baik untuk retailer dan bengkel," kata dia.

Menurut Arifin, distribusi produk baru diharapkan bisa tersedia di semua daerah pertengahan tahun ini. (rdo/jpnn)