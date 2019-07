Fan Berat Tulus Wajib Hadir di Konser Ini

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Penyanyi Tulus akan kembali memanjakan penggemar lewat sebuah konser intim. Konser bertajuk 'One Intimate Night With Tulus' akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta pada 30 Juli 2019 nanti.

CEO Optimus One Rachmat Subakti mengatakan, konser tersebut merupakan lanjutan dari pertunjukan tahun lalu.

"Melihat animo yang luar biasa tahun lalu, maka kami ingin membuatnya dengan skala yang lebih besar di tahun ini," kata Rachmat Subakti pada JPNN, Jumat (12/7).

Pihak penyelenggara sengaja membuat konser Tulus ini dengan konsep 'intimate show'. Tujuannya yakni mendekatkan pelantun Monokrom tersebut kepada penggemar yang semakin banyak.

"Kami sengaja mengusung konsep intimate show karena ingin mendekatkan Tulus dengan penonton dan menyuguhkan pertunjukan berkelas yang berbeda," bebernya.

Penyelenggara telah menjual tiket konser 'One Intimate Night With Tulus' secara online. Tiket pertunjukan dibagi dalam beberapa kategori kelas, yaitu VIP seharga Rp 550 ribu, Festival A Rp 400 ribu, dan Festival B Rp 325 ribu.