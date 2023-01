Fan Timnas Malaysia Curi Perhatian FIFA, Terbaik di Asia Tenggara?

jpnn.com - BANGKOk - Aksi fan Timnas Malaysia di Thammasat Stadium, Bangkok, Selasa (10/1) menyita perhatian dunia.

Sejumlah penggemar Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia, menunjukkan sisi sportivitas dan respek mereka kepada Timnas Thailand yang menyingkirkan Malaysia di Piala AFF 2022.

Malaysia kalah agregat dari Thailand 1-3 (menang 1-0 di Kuala Lumpur, kalah 0-3 di Bangkok).

Setelah leg kedua di Bangkok itulah fan Malaysia memberi apresiasi kepada Timnas Thailand.

"Pertandingan yang indah. Penggemar Malaysia menunjukkan mereka menghormati pemain Thailand setelah timnya kalah," bunyi komentar pihak FIFA di media sosial.

FIFA juga menyertakan potongan video yang menunjukkan respek fan Malaysia.

Para pemain Thailand tampak tersenyum lebar, bertepuk tangan, mengungkap salut atas aksi fan Malaysia.

Pihak AFF Mitsubishi Electric Cup juga berbagi potongan video serupa dan menulis "Best away fans in ASEAN?". (ts/jpnn)



