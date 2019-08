Fast & Furious: Hobbs & Shaw Bertenger di Posisi Pertama Box Office

jpnn.com - Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw garapan Universal yang baru saja diluncurkan langsung menempati posisi pertama di box office domestik.

Bahkan, film ini diklaim dapat meraup 60 juta US dolar Amerika Serikat atau setara Rp80 miliar dari sejak kehadirannya awal pekan lalu. Film itu juga telah mendapatkan 23,7 juta US dolar AS atau sekitar Rp336 milar dalam penjualan tiket pada Jumat lalu.

Dari laporan Variety, Senin (5/8), pendapatan sebesar 60 juta US dolar AS itu menandai sebagai salah satu pendapatan awal terendah untuk waralaba Fast & Furious. Namun, angka itu juga menjadi pendapatan terbesar untuk film domestik selain garapan Disney dan Marvel.

"Kami sangat senang dirilis film tersebut secara global. Awal yang luar biasa dengan pasar besar seperti China masih akan datang," kata Presiden distribusi domestik Universal, Jim Orr.

Tak hanya pendapatan saja, film itu juga mendapatan rating yang baik yaitu 90 persen pada Rotten Tomatoes. Hobbs & Shaw juga turut dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai Luke Hobbs, Jason Statham sebagai Deckard Shaw, Idris Elba, Helen Mirren dan Vanessa Kirby.

"Direktur David Leitch telah menciptakan petualangan film yang dibintangi oleh The Rock dan Jason Statham sangat mendebarkan. Film itu juga mendapatkan waralaba dengan sangat baik,” katanya. (mg9/jpnn)