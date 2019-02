The Rock Dipastikan Tak Tampil di Fast & Furious 9

jpnn.com - DWAYNE Johnson menyatakan tidak akan tampil dalam film Fast & Furious terbaru yang tayang pada 2 Agustus 2019.

Padahal proses produksi film spin-off Fast & Furious berjudul Hobbs & Shaw telah rampung. Baru-baru ini aktor yang juga dikenal dengan nama The Rock itu mengumumkan proses produksi ini berjalan dengan lancar.

Berbicara kepada MTV News, The Rock menegaskan tidak ada rencananya tampil di film utama Fast Furious.

"Rencananya selama ini adalah agar Fast and Furious tumbuh dan berkembang. Tapi sampai sekarang aku tidak bermain dalam Fast 9 karena mereka sedang bersiap-siap shooting," ucap The Rock seperti dilansir Carcoops, Senin (4/2).

"Tapi siapa yang tahun nanti dengan Fast 10, kita tidak pernah tahu. Karena pada akhirnya, kebenarannya adalah ada urusan yang belum selesai antara Hoobs dan Dom," lanjutnya.

The Rock menambahkan, kemungkinan untuk bergabung kembali selalu ada. Terlebih dia mengungkapkan, Hobbs masih memiliki urusan dengan Toretto dalam kisah film tersebut.

Ada beberapa dinamika kehidupan nyata yang mungkin ikut bermain ketika datang ke waralaba. Johnson memiliki perselisihan yang dipublikasikan dengan Vin Diesel selama produksi di 'The Fate of The Furious'.

Sayangnya ada perselisihan menyangkut spinoof Fast and Furiuos dalam hal pekerjaan.