FCA Rayakan Capaian Produksi Mesin Ikonik Pentastar ke 10 Juta Unit

jpnn.com - Fiat-Chrysler Automobile (FCA) baru saja merayakan capaian produksi mesin Pentastar ke 10 juta unit. Pentastar sendiri memang menjadi mesin terlaris di AS dan Kanada.

“Jajaran mesin Pentastar kini menjadi ikon dan tolok ukur di segmen mesin V6,” kata Head of Engine, Powertrain and Electrified Propulsion, and Systems Engineering, FCA–North America Bob Lee.

Selama hampir 1 dekade, mesin Pentastar terus mengalami pengembangan desain, teknologi, performa serta peningkatan durabilitas. Termasuk terkait emisi gas buang serta konsumsi BBM.

Pentastar pertama kali diperkenalkan pada 2010 dalam versi 3.6-liter V6. Sepanjang empat tahun, Pentastar menggantikan tujuh macam mesin 6 silinder yang sebelumnya digunakan oleh FCA.

Mesin bensin V6 modern tersukses dari FCA tersebut setidaknya mengisi separuh dari kombinasi opsi mesin pada jajaran mobil dari Chrysler, Dodge, Jeep® dan Ram.

Basis produksi mesin Pentastar tersebar di tiga lokasi, meliputi Mack Avenue Engine Complex dan Trenton Engine Plant (Michigan, AS) dan Saltillo South Engine Plant di Ramos Arizpe, Coahuila, Mexico.

Saat ini mesin Pentastar 3.6-liter V6 telah memasuki generasi kedua dan dilengkapi dengan teknologi eTorque dan Variable Valve Lift (VVL) dua tingkat untuk mengoptimalkan performa dan kinerja mesin.