Feby Febiola Akan Jalani Operasi Pengangkatan Kista

jpnn.com, JAKARTA - Artis Feby Febiola menyampaikan kabar menyedihkan. Ia mengabarkan bahwa dirinya akan menjalani operasi kista ovarium.

Lewat unggahan di Instagram, pemain sinetron Mawar Melati ini memperlihatkan dirinya yang tengah berada di rumah sakit.

"Di saat semua selfie pakai face app, aku selfie pakai baju rumah sakit," tulis Feby Febiola sebagai keterangan foto, Kamis (28/5).

Istri Franky Sihombong ini mengatakan bahwa dirinya akan menjalani operasi di Balimed Hospital, Denpasar, pada Jumat (29/5)

"Siap-siap buat operasi Kista Ovarium, doakan ya supaya semua lancar," lanjut Feby Febiola.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari pengikutnya di Instagram. Artis Vannesa Angel pun ikut memberikan semangat.

Baca Juga: Feby Febiola Datang Khusus untuk Jadi Saksi Meringankan Vanessa Angel

"Semangat kakkk... Lancar yah operasinyaaa Love you," kata Vanessa Angel.

"Semangatt kakkkkk... Tuhan sudah sembuhkan.. that thingy is only temporary," timpal akun westnydj. (mg7/jpnn)