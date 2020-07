Feby Febiola: Jadi Wanita Gundul ini Cuma mau Bilang...

jpnn.com, JAKARTA - Feby Febiola mengutarakan alasan dirinya membuka ke publik tentang penyakit kanker ovarium yang dia derita.

Meski sulit, Feby lebih memilih untuk memberitahukan keadaannya kepada publik supaya hidupnya lebih tenang dan tidak ada beban.

“Kenapa aku buka? Karena menyembunyikan penyakit itu enggak enak," sebut Feby lewat akun Instagram miliknya.

Istri Franky Sihombing ini merasakan kedamaian saat dirinya bisa berbagi pengalam dan informasi terkait penyakit yang dia derita saat ini.

"Tahu enggak, setiap kali aku sharing ke kalian hati aku merasa lega. Makanya setiap baca komen kalian yang menguatkan, airmata mau jatuh saja rasanya. Bersyukur banget dapat kata-kata kekuatan yang menjadi energi buat aku," papar dia.

Mantan bintang iklan sabun Lux ini juga menyampaikan pesan penting kepada warganet yang bisa dijadikan pelajaran berharga dalam hidup.

"Aku perlahan lahan melepaskan egoku yang selalu mau kelihatan sempurna. Well, guess what? I am not perfect. Jadi wanita gundul ini cuma mau bilang ketidak sempurnaan tidak akan menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat,” tandas Feby.(chi/jpnn)



