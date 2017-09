Festival Film Perdamaian IFFPIE 2017 Digelar di Bali

Perfilman. Ilustrasi. Foto IST

jpnn.com - Sembilan dari 526 film bersakala internasional lolos menjadi nominasi International Film Festival for Peace, Inspiration and Equality (IFFPIE) 2017.

Pengumuman festival sediri diadakan di Bali, dan dihadiri langsung sineas dari berbagai negara.

Sembilan nominasi film yang memperebutkan gelar film terbaik diantaranya Aimee, Ensemble Episode movies, Fighting to be Free,-In the Name of Peace: John Hume in America, kawomera: plant, pray, Partner for Peace, Shattered, WishMakers dan You Know What I Wish For.

”Festival film IFFPIE adalah festival film perdamaian dan inspirasi,” ujar Damien Dematra selaku founder dan director kepada indopos, belum lama ini.

Damien mengatakan, kembalinya IFFPIE di tahun ke 6 ini menunjukkan bahwa isu perdamaian telah menjadi isu bersama.

”Kondisi yang memprihatinkan di Rohingya, Timur Tengah dan semenanjung Korea semakin menunjukkan pentingnya arti perdamaian,” katanya.

Di samping kesembilan film ini, IFFPIE juga memilih puluhan film lainnya sebagai official selection dan akan ditayangkan di Bali, Jakarta serta beberapa tempat lainnya di berbagai belahan dunia.

Festival ini bekerja sama dengan International Film Competition (IFCOM) dan didukung oleh Madukara, Dewan Kreatif Rakyat (DKR), World Film Council, Film Festivals Alliance, i-Hebat International Volunteers, dan Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai media partner. (ash)

Sumber : Indopos