Festival Kompilasi Musik Chantcations 2022 Segera Digelar, The Jakmania Siap-Siap, ya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - The Jakmania, sebutan suporter Persija Jakarta, mungkin sudah tidak bisa lagi menahan kerinduan bernyanyi kembali bersama lagu-lagu bertema Persija. Ada kabar gembira nih untuk kalian.

Festival kompilasi musik segera diselenggarakan pada 17 Juli 2022.

Festival Musik Jakmania ini berjudul Chantcations yang berisi Kompilasi lagu dari band-band Persija sekaligus launching album untuk Persija.

Diselenggarakan di Kreo Creative Lot, Tangerang, Chantcations hadir dengan konsep yang lebih segar dan line up istimewa, seperti Sudut Timur, Spirit From Outsider, Mellowdickids, The bor 88, Middleside, dan Rombongan Besan.

Festival musik Jakmania ini diharapkan turut memeriahkan dan menghadirkan tambahan semangat, terutama kembalinya sepak bola yang kini boleh dihadiri penonton.

Festival musik ini memiliki peran besar dalam menyatukan kembali semangat Jakmania melalui musik dalam mendukung Persija bertanding di Stadion pascapandemi COVID-19.

Chantcations yang dipelopori band pendatang baru Sudut Timur ini membawa konsep memadukan kemesraan antara band senior, middle, dan junior.

Di tahun pertamanya, Sudut Timur merilis 1 album yang berisi 12 single dan 75 persen merupakan single terbaru untuk Persija.