Festival 'We Are Connected' Turut Ditunda karena Virus Corona

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik We Are Connected 2020 ikut ditunda akibat merebaknya virus corona. Acara yang direncanakan digelar pada 10 dan 11 April 2020 di Pecatu Indah Resort, Bali itu terpaksa diundur hingga waktu yang belum ditentukan.

Pengumuman penundaan disampaikan langsung oleh CK Star Entertainment selaku promotor lewat keterangan resmi yang diterima jpnn.com, Rabu (11/3).

"Sehubungan dengan merebaknya Global Pandemic CORONAVIRUS / COVID-19 yang tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi di seluruh dunia, dengan berat hati kami dari CK Star Entertainment mengumumkan bahwa acara WE ARE CONNECTED yang semula diselenggarakan pada tanggal 10 & 11 April 2020 di Pecatu Indah Resort Bali ditunda penyelenggaraannya sampai dengan keadaan yang cukup kondusif," ungkap pihak CK Star Entertainment.



"Keputusan ini kami ambil demi keselamatan dan kesehatan dari seluruh pengunjung, para artis, dan juga seluruh crew yang terlibat di dalam acara We Are Connected ini," sambungnya.

Pemilik tiket We Are Connected yang ingin melakukan pengembalian bisa dilakukan secara online. Calon penonton bisa langsung menghubungi pihak penyelenggara.



"Atas nama CK Star Entertainment kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, dan kami berharap situasi mengenai CORONAVIRUS/COVID-19 ini segera membaik serta kita semua dalam keadaan sehat selalu," ujar penyelenggara.

We Are Connected adalah sebuah festival EDM interaktif pertama di Indonesia yang rencana diselenggarakan di Bali selama dua hari yaitu pada tanggal 10 dan 11 April 2020. CK Star Entertainment selaku promotor awalnya ingin mempersembahkan 10 lineup kelas dunia. Antara lain Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Alan Walker, Jonas Blue, Alison Wonderland, Will Sparks, Lucas & Steve, Sunnery James & Ryan Marciano, Sander Van Doorn, dan Daniel Blume. TIdak hanya itu, We Are Connected berencana menghadirkan para top DJ Indonesia seperti Remy Irwan, Patricia Schuldtz, Yasmin, dan Niano. (mg3/jpnn)