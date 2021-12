Film Backstage Tayang Hari Ini, Begini Komentar Nirina Zubir

jpnn.com, JAKARTA - Film Backstage mulai tayang hari ini di seluruh bioskop tanah air. Penayangan film produksi Paragon Pictures ini pun mendapat respons positif dari para selebritas.

Selebritas yang sudah menonton film garapan sutradara Guntur Soeharjanto itu di antaranya ada Nirina Zubir, Yuriko Angeline, Eli, dan Shani JKT48.

"Aku merasa kayak menjadi bagian film itu karena latar ceritanya mirip dengan yang kami rasaknya sebagai member JKT4," kata Eli JKT48 di Jakarta.

Senada dengan Eli, Shani JKT48 juga mersakan hal yang sama. Dia merasakan bagaimana suasana di atas dan belakang panggung di film tersebut.

"Dari awal sampai akhir enggak bosan menontonnya. Emosinya dapat, senang, sedihnya ada, rasa keluarganya juga ada. Boom di ending benar-benar keren," ujar Shani.

Nirina Zubir mengatakan film Backstage sangat menyentuh, apalagi ada cerita tentang kehangatan keluarga.

"Alur ceritanya menyenangkan, everyone played so good and it's such heart warming movie," tutur Nirina.

Sementara Yuriko Angeline mengaku menangis saat menonton film yang dibintangi kakak beradik Vanesha Prescilla dan Sissy Priscillia itu.