Teringat Sang Ayah, Sissy Priscillia Menangis di Gala Premiere Film Backstage

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sissy Priscillia teringat sosok mendiang ayahnya saat hadir di acara Gala Premiere film Backstage di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/12).

Pasalnya, Sissy Priscillia bertemu dengan teman mendiang sang ayah saat itu.

Rekan mendiang ayahnya itu pun memuji aktingnya dan sang adik, Vanesha Prescilla di film Backstage.

Sissy pun tak kuasa menahan air mata lantaran teringat sosok sang ayah.

"Dia bilang Sissy filmnya bagus sekali. Kami say thank you sampai Om Amazon bilang, 'Papa pasti bangga banget'," ujar Sissy Priscillia.

Ucapan rekan ayahnya itu membuat perasaannya makin sensitif. Istri Rifat Sungkar tersebut tak menampik bahwa dirinya sangat sentimental, saat itu.

"Menurut gue itu membuat satu perasaan yabg sekarang lagi sensitif banget nih, benar-benar excited banget ini very sentimental aja for us," ucap Sissy.

Dia berharap sang papa bisa menyaksikan film yang dibintanginya bersama Vanesha Prescilla tersebut.