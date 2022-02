Film Book of Love Hadirkan Romansa Penulis Novel Dibalut Komedi

jpnn.com, JAKARTA - Film bergenre komedi romantis berlatar dua negara yaitu Amerika Serikat dan Meksiko, Book of Love dibintangi Sam Claflin dan Veronica Echegui.

Film ini dibuka dengan pembacaan novel The Sensible Heart karya Henry Cooper (Sam Claflin) di sebuah toko buku yang hanya dihadiri seorang peserta.

Belum selesai acara, satu-satunya peserta pergi. Pihak toko buku lantas memberikan promosi beli satu dapat tiga untuk novel tersebut.

Namun, novel tersebut ternyata laris di Meksiko, ketimbang di Amerika Serikat. Henry pun dikontak pihak publisis dan dikirim ke Mexico City dan Palenque.

The Sensible Heart versi Meksiko diterjemahkan Maria Rodriguez (Veronica Echegui). Tiba di sana, Henry dijemput Maria bersama kakeknya, Max (Fernando Bece), dan putranya, Diego (Ruy Gaytan).

Henry syok mendapati kover buku The Sensible Heart versi Meksiko bak poster film 17 tahun ke atas.

Ternyata, kesuksesan tersebut karena Maria menulis ulang The Sensible Heart menjadi opera sabun perselingkuhan dan adegan panas.

Henry Copper mulanya ngamuk. Namun, dia dilema karena perubahan konten bukunya melahirkan banyak penggemar.