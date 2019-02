Film Godzilla vs Kong Akan Tayang Maret 2020

jpnn.com - Warner Bros (WB) baru saja merilis tanggal penayangan film Godzilla vs Kong, yakni 13 Maret 2020 mendatang.

Melansir Screenrant, Sabtu (23/2), perilisan tanggal tersebut agar film Godzilla vs Kong untuk menghindari bentrokan dengan Fast & Furious 9.

Kabarnya, WB dan Legendary tengah berada di tahap akhir membawa crossover dua karakter ini.

Mengingat studio telah membangun alam semesta dari monster terbesar di dunia selama beberapa tahun ini, yang disebut MonsterVerse.

Film tersebut akan menampilkan setelah peristiwa film Godzilla tahun ini yang belum dirilis, berjudul King of the Monsters.

Film Godzilla vs Kong akan disutradarai oleh Adam Wingard dan menjadi film keempat di Legendary MonsterVerse.

Film ini juga menjadi film ke-36 di waaralaba Godzila dan film ke-9 dalam waralaba King Kong.

Godzila vs Kong juga akan kembali membawa Millie Bobby Brown dan Kyle Chandler dari film King of the Monsters. Selain itu, film tersebut akan menampilkan karakter baru. (mg9/jpnn)