Sekuel Godzilla Segera Tayang

jpnn.com - Lima tahun lalu, sutradara Gareth Edwards membuat langkah besar dengan me-reboot film franchise Godzilla yang diproduksi Toho Studios. Kini giliran sutradara Michael Dougherty yang membuat sekuelnya, Godzilla: King of the Monsters.

Godzilla yang melawan MUTO dalam Godzilla (2014) sudah membikin kekacauan hebat. Apalagi jika monster tersebut melawan tiga monster besar lainnya. Yakni, Mothra, Rodan, dan King Ghidorah yang berkepala tiga. Spesies purba yang sebelumnya hanya dianggap mitos itu bangkit kembali. Godzilla akan melawan tiga musuh jahat yang mengancam kelangsungan hidup manusia.

Dougherty mengatakan, film tersebut akan lebih menegangkan ketimbang film sebelumnya. ''Aku tidak menyebutnya film horor, tapi pasti ada unsur-unsur itu,'' ujarnya, sebagaimana dilansir dari Collider.

Dia menambahkan, film itu berlatar real time. Artinya, berlangsung lima tahun setelah kejadian di Godzilla (2014). ''Para monster tidak tiba-tiba muncul di suatu tempat. Mereka selalu di sini sebelum kita. Jadi, kita menjalankan konsep bahwa dunia ini milik mereka,'' jelasnya.

BACA JUGA: Film Godzilla vs Kong Akan Tayang Maret 2020

Selain menawarkan para monster yang mengerikan dan berukuran superbesar, film tersebut menampilkan jajaran cast yang kuat. Ada Millie Bobby Brown (serial Netflix Stranger Things), Vera Farmiga (The Conjuring), Sally Hawkins (The Shape of Water), dan Ken Watanabe (Inception).

Early screening digelar untuk beberapa kritikus di Cinerama Dome, Los Angeles, Jumat (10/5). Review lengkap film ketiga dalam Monsterverse produksi Legendary Pictures (setelah Godzilla (2014) dan Kong: Skull Island (2017)) itu belum boleh dirilis. Namun, para kritikus sudah tak sabar menyampaikan reaksi pertama setelah menonton film berdurasi 132 menit tersebut. Salah satunya, Steven Weintraub, editor-in-chief Collider.

''Jika Anda ingin melihat Godzilla bertarung dengan monster lain, Anda akan senang,'' cuitnya di Twitter. Menurut dia, efek visual film itu luar biasa. ''Aku terkesan dengan apa yang dilakukan @Mike_Dougherty dengan material dan pertempuran monster. Aku tak sabar melihatnya lagi,'' imbuhnya.