Film Perdana Johnny Depp Bareng Robert Pattinson Tayang Mulai Hari Ini

Dua aktor ternama, Johnny Depp dan Robert Pattinson untuk pertama kalinya beradu akting dalam film berjudul 'Waiting for the Barbarians'.

Film drama tersebut dirilis secara serentak di seluruh dunia pada 7 Agustus 2020, termasuk di Indonesia yang ditayangkan ekslusif lewat Mola TV.

Berlatar abad 19 di wilayah Asia, film Waiting for the Barbarians menggambarkan bagaimana imperialisme dan kolonialisme mengubah kehidupan manusia.

Johnny Depp berperan sebagai polisi kejam yang didatangkan dari pusat untuk menyelesaikan masalah pemberontak dengan menggunakan penyiksaan dalam interogasi. Dia ditemani polisi junior yang selalu membayanginya yang diperankan oleh Robert Pattinson.

Sementara Mark Rylance berperan sebagai pejabat pemerintah saat terjadi tragedi kekejaman terbesar yang pernah ada.

"Film ini memiliki plot yang luar biasa dengan setting pegunungan dan padang pasir yang spektakuler. Metode kepolisian, peran pemerintahan, dan semua isu tentang ras dan pekerjaan sangat relevan dengan masa kini. Ini adalah kisah alegori yang terjadi di Timur Tengah, Kongo dan bagian lain di dunia pada saat ini," ungkap keterangan resmi dari Mola TV seputar Waiting for the Barbarians yang diterima jpnn.com, Jumat (7/8).

Selain dibintangi nama-nama besar seperti Johnny Depp, Robert Pattinson dan Mark Rylance, film ini juga memiliki nama-nama besar di balik layarnya.

Diambil dari novel berjudul sama karya pemenang hadiah Nobel J.M Coetzee, film Waiting for the Barbarians dibesut oleh sutradara asal Columbia, Ciro Guerra. Film buatan Ciro Guerra pernah mendapatkan nominasi Academy Award kategori Best Foreign Language Film.