Film Teman Tapi Menikah 2 Bakal Digarap, Ini Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA - Film Teman Tapi Menikah meraih sukses dengan total penonton lebih dari 1,6 juta.

Petunjuk film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Ayudia Bing Slamet dan Ditto Percussion itu akan dibuat sekuelnya terungkap.

Rumah produksi Falcon Pictures membocorkan akan ada kelanjutan film yang dirilis pada 28 Maret 2018 lalu.

Dalan foto yang diunggah di akun Instagram resmi Falcon Picture, terlihat sosok Adipati Dolken yang memerankan tokoh Ditto.

Ditto sedang memegang perut seorang wanita yang sedang hamil. Sementara wanita yang tak nampak wajahnya tersebut terlihat memegang kepala Ditto dengan cincin yang tersemat di jari manis.

Wajah pemeran wanita tidak tampak dalam gambar yang diunggah, menyisakan banyak tanda tanya, akankah pemeran wanita film ini masih sama seperti sebelumnya.

"Film#TemanTapiMenikah2 Coming Soon 2020. A Film by Rako Prijanto- Based on best selling novel by Ayudia Bing Slamet & Ditto Percussion," tulis akun tersebut.

Frederica, produser Falcon Pictures mengatakan belum bisa bicara banyak tentang film #TemanTapiMenikah2. "Film ini akan tayang tahun 2020. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kami umumkan,” kata Frederica saat dihubungi, Jumat (13/12). (mg7/jpnn)