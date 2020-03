Final All England 2020 Sesaat Lagi, Lihat Jadwalnya di Sini

jpnn.com, BIRMINGHAM - Duel Asia versus Eropa akan tersaji dalam final tunggal putra All England 2020. Pemain Taiwan Chou Tien Chen ketemu bule Denmark Viktor Axelsen.

Axelsen lolos ke final setelah susah payah menaklukkan tunggal Malaysia Lee Zii Jia 17-21, 21-13, 21-19 di Arena Birmingham, Sabtu (14/3) malam.

"Itu pertandingan yang sangat sulit. Lee membuat saya kerepotan. Namun, saya berusaha untuk tetap di sana dan melakukan yang terbaik," kata Axelsen seperti dikutip dari AFP.

"Saya berhasil tetap tenang sampai akhir gim ketiga, tetapi keberuntungan juga ada di pihak saya, karena itu bisa saja terjadi," imbuhnya.

