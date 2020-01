Final ATP Cup 2020: Serbia Vs Spanyol, Djokovic Ketemu Nadal

jpnn.com, SYDNEY - Laga impian di final ATP Cup 2020 akhirnya kesampaian; Serbia versus Spanyol. Ada pertemuan Novak Djokovic melawan Rafael Nadal.

Spanyol keluar sebagai penantang Serbia setelah mengalahkan Australia 3-0 pada semifinal di Ken Rosewall Arena, Sydney, Sabtu (11/1) malam.

Roberto Bautista Agut dan Rafael Nadal menjadi kunci keberhasilan Spanyol melalui kemenangan dua partai tunggal, ditambah partai penutup di nomor ganda dari pasangan Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez.

Agut melancarkan jalan Spanyol untuk memimpin 1-0 dengan mengalahkan Nick Kyrgios 6-1, 6-4. "Nick punya bakat yang bagus, mengalahkannya dalam dua set berarti saya bermain dengan baik. Strategi saya memang menempatkannya pada tekanan di setiap poin dan membuatnya bekerja keras di tiap set," kata Agut di laman ATP.

